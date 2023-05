Amsterdã decreta fim do consumo de maconha nas ruas

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A Holanda sempre foi referência quando o assunto é a legalização do consumo de cannabis. O país europeu descriminalizou o consumo em 1975, e permitiu que usuários comprassem a erva de forma legal nas coffee shops. Agora, no entanto, está colocando em prática mudanças na legislação que vão impedir o consumo de maconha nas ruas do Distrito da Luz Vermelha.

A medida foi proposta em fevereiro, e aprovada na última semana. A partir do dia 15 de mai o, será proibido fumar nas ruas da região de De Wallen, sob pena de multa de 100 euros. Policias vão reforçar a segurança e garantir que a medida será cumprida.

O distrito de De Wallen, no centro de Amsterdã, é conhecida pela vida noturna e pelas casas de prostituição. Representa de 10 a 15% do turismo da Holanda, mas a agitação até altas horas da madrugada têm afetado a vida dos moradores. Os legisladores propuseram as mudanças para alterar a atmosfera “sombria” do bairro.

Se a decisão de banir o consumo nas ruas não garantir o efeito desejado, que é reduzir o barulho e a perturbação noturna, a prefeitura pode implementar mudanças adicionais, como impedir que as coffee shops vendam a erva para consumo em outros locais e acabar com mesas externas nos locais em que o consumo é liberado.