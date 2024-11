A nova safra de rótulos com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Na mais recente rodada da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) para avaliar quais rótulos são merecedores do selo de Denominação de Origem Vale dos Vinhedos, grande parte dos pretendentes passou pelo crivo dos especialistas, o que representa mais uma boa prova do nível elevado de qualidade das vinícolas nacionais. Das 41 amostras apresentadas, 29 delas receberam o selo de Denominação de Origem (DO). As inscrições foram feitas por catorze vinícolas da região.

Três delas receberam para a safra 2023 o selo pela primeira vez: Torcello, com Merlot; Santa Bárbara, com Merlot; e Vinhedos Capoani, com Merlot e Tannat. As outras 24 amostras contempladas foram das vinícolas Almaúnica, Casa Valduga, Dom Cândido, Don Laurindo, Larentis, Miolo, Peculiare, Pizzato e Torcello. Do total das 41 amostras inscritas, três não foram recomendadas e outras nove, de base para espumantes, terão as análises realizadas nos próximos meses, após a segunda fermentação.

O Vale dos Vinhedos foi a primeira região do país a obter reconhecimento como Indicação Geográfica, em 2002. A partir de então, ganhour o direito de conceder o selo de Indicação de Procedência aos vinhos de acordo com as normas do Caderno de Especificações Técnicas. Dez anos depois, o Vale foi novamente a primeira região do país reconhecida com Denominação de Origem (DO) para vinhos e espumantes. Para carregar esse selo, os rótulos seguem regras mais específicas em relação ao cultivo da uva e à elaboração do vinho. Na coluna anterior de AL VINO, confira uma conversa com o pesquisador da Embrapa, Jorge Tonietto, responsável pelas denominações de origem de vinho no Brasil, e Jaime Milan, consultor técnico da Aprovale.

As 29 amostras recomendadas par D.O.

Almaúnica: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot Parte 2 e Merlot Reserva

Casa Valduga: Chardonnay e Merlot

Dom Bernardo: Chardonnay e Merlot

Dom Cândido: Cabernet Sauvignon e Merlot

Don Laurindo: Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Tannat

Larentis: Chardonnay

Miolo: Chardonnay, 2 amostras de Corte Tinto e Merlot

Peculiare: Chardonnay e Merlot

Pizzato: 2 amostras de Chardonnay, Merlot e Corte Tinto

Santa Bárbara: Merlot

Torcello: Merlot

Vinhedos Capoani: Merlot e Tannat