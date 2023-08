Última superlua do ano ocorre na quarta-feira, dia 30

Este ano, o fenômeno já aconteceu uma vez. Foi no dia 1º de agosto. Chama-se superlua e ocorre quando a Lua está no perigeu, o ponto mais próximo da Terra ao longo de sua órbita ligeiramente elíptica. Na quarta-feira, dia 30, vai acontecer pela segunda e última vez no ano. Também é chamada de Lua Azul por ser a segunda lua cheia do mês.

A órbita da Lua ao redor da Terra tem uma excentricidade de cerca de 0,05, o que significa que a distância entre a Lua e a Terra varia em cerca de 35.000 quilômetros. Quando está no perigeu, ela está a cerca de 363.300 quilômetros de distância da Terra; quando está no apogeu, o ponto mais distante, está a cerca de 405.600 quilômetros de distância.

A diferença de distância entre o perigeu e o apogeu é de apenas 42.300 quilômetros, o que pode parecer pouco, mas tem um impacto significativo no tamanho e brilho aparentes da Lua. Quando a Lua está no perigeu, ela parece cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está no apogeu.

Será possível observar a superlua a olho nu. “Você olha e percebe que ela está maior do que a Lua Cheia normal”, disse em nota a doutora Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. “É bem gritante. A única coisa que pode acontecer para não conseguir enxergar é o tempo ficar nublado. Aí não tem jeito. Mas se tiver céu limpo, como aconteceu na primeira super lua deste ano, vai ser um espetáculo bem legal da gente ver.”

A Lua cheia de 30 de agosto será às 22h35, horário de Brasília. De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, o termo “superlua” foi criado pelo astrólogo americano Richard Nolle, em 1979. Ele escreveu que receberia o selo “super” uma lua cheia que ocorre com a lua no perigeu ou até 90% próxima desse ponto. Como o termo não é originalmente científico, instituições astronômicas podem divergir sobre a distância da Lua em relação à Terra que caracteriza a superlua.

As superluas podem ser vistas em qualquer lugar do mundo. No entanto, as pessoas que vivem em regiões com menos poluição atmosférica podem ver o fenômeno com mais clareza.

