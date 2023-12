Sinal químico das lágrimas reduz agressividade em humanos, aponta estudo

Quando Charles Darwin dissertou sobre as lágrimas humanas, ele não conseguiu encontrar muitas explicações evolutivas para além da sua função de lubrificação dos olhos. A conclusão foi uma só: o choro emocional, provavelmente, surgiu meio que por acaso. A evolução da ciência nos séculos seguintes, no entanto, promoveu ferramentas que o inglês não tinha e trouxe evidências de que o derramar salgado dos olhos tinha funções importantes no comportamento. Um estudo, agora, traz uma conclusão fascinante – as lágrimas podem conter químicos que reduzem a agressividade dos parceiros.

O resultado vem do Departamento de Ciências do Cérebro do Instituto Weizmann, em Israel. O laboratório conduzido pelo neurobiologista Noam Sobel estuda o olfato e o que a equipe viu foi que o comportamento agressivo de homens que cheiravam “lágrimas emocionais” coletadas de mulheres era 44% menor do que em homens que cheiravam uma solução salina. Para chegar a essa conclusão, de acordo com o artigo publicado no dia 21, no periódico científico Plos One, os voluntários foram instruídos a participar de um jogo em que eram levados a acreditar que o oponente estava trapaceando. O comportamento agressivo foi medido a partir de uma possibilidade posterior que os jogadores tinham de se vingar dos trapaceiros.

Isso já havia sido visto anteriormente?

Trabalhos realizados com roedores já haviam mostrado resultados semelhantes. Químicos presentes nas lágrimas de fêmeas de camundongos, por exemplo, já se mostraram capazes de reduzir a agressividade de animais do sexo masculino e, em outra investigação, ratos-toupeiras-pelados machos demonstraram lacrimejar para reduzir o comportamento dominante de outros da mesma espécies.

“Mostramos que as lágrimas ativam os receptores olfativos e alteram os circuitos cerebrais relacionados à agressão, reduzindo significativamente o comportamento agressivo”, diz Sobel, em comunicado. “Essas descobertas sugerem que as lágrimas são um cobertor químico que oferece proteção contra agressões – e que esse efeito é comum em roedores e humanos, e talvez também em outros mamíferos.”

De fato, um trabalho do mesmo grupo de pesquisa já havia revelado que hominídeos também são afetados pela substância, mas de outra maneira. Embora investigações comportamentais sobre as lágrimas humanas sejam escassas, os cientistas viram que cheirar lágrimas de emocionais de mulheres foi capaz de reduzir o nível de testosterona em homens e, consequentemente, diminuir os níveis de excitação sexual, o que também pode estar relacionado a agressividade. O estudo foi publicado no renomado periódico científico Science, em 2011.

Como esses sinais são captados?

Em roedores, existe um receptor específico no nariz para captar esses sinais nasais, chamado de órgão vomeronasal. Nos humanos, no entanto, esse aparelho não está presente. Para entender como esses sinais eram recebidos em humanos, os cientistas submeteram os participantes a exames de imagem, além de investigarem células humanas isoladas em laboratório.

O que a investigação utilizando ressonância magnética mostrou foi que os homens que cheiraram lágrimas de mulheres tiveram a atividade reduzida em duas áreas do córtex cerebral relacionadas a agressividade – o pré-frontal e a insula. Além disso, quatro entre 62 receptores olfatórios foram ativados pelas lágrimas quando expostos a elas em placas de vidro, mesmo que a substância seja inodora.

Agora o estudo será ampliado para compreender melhor esses mecanismos. “Quando procuramos voluntários que pudessem doar lágrimas, encontramos principalmente mulheres, porque para elas é muito mais aceitável socialmente chorar”, disse o autor principal do estudo, Shani Agron, em comunicado. “Sabíamos que cheirar as lágrimas reduz a testosterona e que a redução da testosterona tem um efeito maior na agressividade nos homens do que nas mulheres, por isso começámos por estudar o impacto das lágrimas nos homens porque isso nos deu maiores probabilidades de ver um efeito. Agora, no entanto, devemos alargar esta investigação para incluir as mulheres, para obter uma imagem mais completa deste impacto.”