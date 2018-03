Saiba por que 14 de março é o dia do número ‘Pi’

O Google está celebrando nesta quarta-feira o 30º aniversário do dia do número Pi (π). O dia 14 de março foi o escolhido devido à semelhança com a fração que representa a constante matemática: 3,14 (em inglês, 14 de março é escrito como 3/14). A data coincide com o dia de nascimento do físico Albert Einstein há 139 anos e, este ano, com a morte do físico britânico Stephen Hawking.

Na matemática, Pi é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro – em outras palavras, sempre que você dividir o perímetro pelo diâmetro dá Pi. É uma constante de números infinita e sem repetições, porém, é conhecida pelo número arredondado 3,14. Há ainda quem acrescente mais exatidão às comemorações, realizando-a no dia 14 de março às 1:59 da tarde, devido a continuação da constante (3.14159265359…).

A primeira vez que o dia foi comemorado foi em 1988, no Museu Exploratorium de São Francisco. O público e funcionários do museu teriam marchado em torno das áreas circulares do museu e depois consumindo tortas. No ano seguinte o museu acrescentou pizza às celebrações (ambas são comidas em formato de círculo). Também se justifica o consumo de torta devido à semelhança do nome da comida em inglês (pie) com o nome da constante.

O Doodle de comemoração traz imagem de frutas e tortas formando a palavra Google.

Em março de 2009, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma resolução que reconhecia do Dia do Pi. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) até 2012 enviava as cartas de aprovação dos seus alunos no dia de Pi, hoje essa divulgação é feita online no dia 14 de março.