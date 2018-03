Stephen Hawking: relembre frases marcantes do cientista

O físico Stephen Hawking recebe bênção do Papa Bento XVI no Vaticano - 31/10/2008

Stephen Hawking e sua esposa Elaine Mason, no dia do matrimônio, realizado na igreja de St. Barnabus - 16/09/1995

Stephen Hawking chega para a premiere do filme ' A Teoria de Tudo' , em Londres - 09/12/2014

Desde 1985, Stephen Hawking fala por meio de um sintetizador de voz, que diz as palavras registradas em um computador. Isso acontece por causa de uma doença degenerativa que causou a paralisia quase completa do seu corpo

Stephen Hawking com suas irmãs Philippa e Mary

Stephen Hawking no dia do casamento com sua primeira esposa, Jane Hawking

Em seus dias de estudante na Universidade de Oxford, Hawking era timoneiro do barco dos colegas de faculdade

Stephen Hawking com suas irmãs nos degraus do trailer da família

Stephen, segurando o lenço branco, comemorando com os amigos do clube de remo

Stephen Hawking é conhecido pelo trabalho em buracos-negros. Ele também escreveu o livro Uma Breve História do Tempo (1988), que descreve conceitos complexos de maneira simples

Stephen Hawking experimenta ambiente de gravidade zero no dia 26 de abril de 2007 durante um voo acima do Oceano Atlântico. O físico voou por duas horas em uma aeronave modificada

