Robô operado por inteligência artificial produz oxigênio com solo marciano

Pesquisadores internacionais desenvolveram um robô digno de ficção científica. Com a ajuda de inteligência artificial, a máquina foi capaz de produzir oxigênio a partir de meteoritos recolhidos em Marte. O feito poderá ter grande impacto nas futuras missões tripuladas para o planeta vermelho. Isso porque a produção de oxigênio a partir de recursos marcianos poderá tornar as viagens espaciais mais simples, econômicas e seguras.

De acordo com o artigo publicado na revista científica Nature Synthesis, o protótipo recebeu cinco tipos diferentes de meteoritos e demonstrou ser capaz de identificar os elementos químicos que pudessem reagir entre si para a produção de oxigênio. O robô testou diferentes procedimentos, sendo competente em identificar a fórmula mais eficiente para a síntese de ar respirável. Os pesquisadores estimam que resultados semelhantes poderiam levar cerca de 2.000 anos se fossem feitos exclusivamente por humanos.

As missões tripuladas para Marte enfrentam o desafio de lidar com a ausência de produtos químicos essenciais para a sobrevivência humana, incluindo o oxigênio. Tecnologias como essa podem permitir a produção de ar respirável para a propulsão de foguetes e sistemas de suporte à vida usando apenas materiais abundantes no planeta.

O processo desempenhado pelo químico robô inclui o pré-tratamento do minério marciano, a síntese do catalisador, a caracterização do material, os testes e, o mais importante, a busca pela fórmula ideal para a produção de oxigênio, que é feita sem qualquer intervenção humana. “Usando um modelo de aprendizado de máquina derivado de dados de primeiros princípios e medições experimentais, este método identifica automática e rapidamente a fórmula ideal do catalisador entre mais de três milhões de composições possíveis”, diz o estudo. Para os autores, o desempenho do robô demonstra a viabilidade da utilização de máquinas associadas à inteligência artificial para a síntese automatizada de produtos químicos e materiais para a exploração de Marte, alimentando o sonho da colonização humana de nosso vizinho vermelho.

