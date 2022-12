Raro fóssil de 100 milhões de anos é descoberto na Austrália

No início do século 19, a Pedra de Roseta, com suas três traduções (grego antigo, hieróglifo e demótico), permitiu que linguistas decodificassem hieróglifos egípcios e deu início, oficialmente, à egiptologia, o estudo da cultura do Egito Antigo. Agora, a descoberta de um fóssil em Queensland, na Austrália, está sendo comparada à tradução da Pedra de Roseta pelo potencial de revelar novas criaturas pré-históricas.

Um trio de paleontólogas amadoras, conhecidas como Rock Chicks, encontrou restos fossilizados de um plesiossauro de pescoço longo, mais conhecido como elasmossauro, de 100 milhões de anos de idade. O animal faz parte de um grupo de répteis marinhos. A descoberta foi feita em agosto, mas só veio a público nesta semana, de acordo com o jornal The Guardian.

As paleontólogas já haviam encontrado outra ossada de plessiosauro, mas essa é a primeira vez que um crânio de elasmossauro foi encontrado ainda conectado ao corpo na Austrália. Batizado de Little Prince, o fóssil mantém parte importante da estrutura original do animal inalterada, algo raro.

Os répteis marinhos tinham cerca de oito metros de comprimento e cabeças pequenas no fim de longos pescoços. Quando morriam, ficavam boiando por conta dos gases da decomposição, e eram devorados por outros animais. Poucos corpos afundavam e ficavam no mesmo lugar, e isso provocou uma grande lacuna nos estudos sobre a anatomia desses seres.

Para os paleontólogos que fizeram a descoberta, o plessiosauro deve ter sido atacado pelo maior predador da época, o Kronosaurus, um gigante de 10 metros e 11 toneladas. O corpo do réptil pode ter sido separado em dois, e a cabeça e o pescoço afundaram imediatamente, o que preservou suas características.

Agora, os pesquisadores esperam que o Little Prince contribua para a compreensão de diversas outras espécies e ajude a criar uma descrição de outros fósseis díspares encontrados anteriormente.