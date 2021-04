Pequenas pausas durante o trabalho são produtivas, aponta estudo

Tirar pequenas pausas durante o horário de trabalho pode, aos olhos de alguns, parecer desleixo. Contudo, de acordo com uma nova pesquisa, elas podem ser capazes de aumentar a produtividade no ambiente profissional.

O estudo, conduzido pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, levou em conta os hábitos de 98 trabalhadores americanos e 222 sul-coreanos. Os participantes responderam a questionários diversas vezes por dia durante cinco ou dez dias de trabalho consecutivos. As questões giravam em torno de qualidade de sono, fadiga e engajamento profissional.

Como resultado, foi constatado que pessoas que chegavam ao trabalho cansadas apresentavam chances maiores de tirar pequenas pausas para comer, conversar com colegas ou se alongar. No entanto, essas atividades ajudavam o trabalhador a manter seu nível de energia alto, evitando quedas na produtividade.

De acordo com os pesquisadores, provou-se do interesse da empresa que os funcionários façam pequenos intervalos ao longo do expediente se assim desejarem.