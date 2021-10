Oferta de produtos veganos e à base de plantas cresce no Brasil

1 out 2021, 16h31

Por Sabrina Brito 1 out 2021, 16h31

Um novo estudo, produzido pela Veganuary em conjunto com a Mintel Consulting, revelou que, no Brasil, a oferta total de produtos veganos cresceu 2% nos últimos quatro anos. Além disso, foi constatado que 7% dos alimentos à venda no país são veganos ou produzidos à base de plantas.

Atualmente, 3% dos alimentos dos supermercados brasileiros são rotulados como vegetarianos. Para o diretor da Veganuary na América Latina, Mauricio Serrano, os dados permitem uma perspectiva otimista. “Os resultados mostram que produtos etiquetados como veganos estão virando tendência, em direção a um forte posicionamento no mercado”, afirmou. “Isso nos mostra que existe um grupo importante de pessoas que está optando por comprar e consumir alimentos veganos.”

Outra pesquisa realizada pela Veganuary apontou que 49% dos participantes de uma iniciativa que experimentaram o vegetarianismo por um mês, em janeiro, relataram melhorias em seus níveis de energia. Além disso, 46% disseram perceber mudanças positivas no humor.

Ao que tudo indica, os movimentos vegano e vegetariano estão em ascensão pelo Brasil e pelo mundo. Não à toa, nos últimos anos, têm sido criadas cada vez mais marcas e linhas que oferecem produtos à base de planta, que imitam o sabor e a textura de alimentos de origem animal. Fazenda Futuro, Seara e Vida Veg são apenas alguns exemplos de empresas que investiram no ramo. Redes de fast-food como Subway, KFC e Outback também incluíram opções veganas em seus menus.

Para o público que não consome produtos animais, trata-se de uma ampliação significativa de seus cardápios. Para quem opta por alimentos de origem animal, é cada vez maior a chance de se encontrar produtos alternativos em restaurantes e lanchonetes — e, quem sabe, experimentar algo novo.