Nasa escolhe empresa de Jeff Bezos para fornecer módulo de pouso na Lua

A Nasa escolheu a Blue Origin como fornecedora do módulo que levará astronautas para a Lua na missão Artemis V, prevista para 2029. A agência espacial pagará à empresa de Jeff Bezos 3,4 bilhões de dólares pelo projeto da espaçonave, que está sendo chamada de Blue Moon – como a canção de Richard Rodgers e Lorenz Hart – e deve transportar quatro astronautas para a superfície lunar. O dono da Amazon concorria com a empresa de defesa Dynetics.

O anúncio foi feito pela agência espacial nesta sexta-feira, 19. Além do foguete, Bezos também será obrigado a fazer uma “missão de demonstração” sem tripulantes, que deve acontecer em 2028, um ano antes da missão oficial.

A missão Artemis V foi a segunda oferta da empresa de Bezos para pousar na Lua. Em 2021, a Blue Origin e a Dynetics ficaram desapontadas quando a NASA concedeu à SpaceX um contrato fixo de 2,9 bilhões de dólares para construir uma variação de seu gigantesco veículo Starship que levaria astronautas à lua pela primeira vez em mais de meio século. As duas empresas protestaram contra a escolha, mas o Tribunal de Contas do Governo Federal dos Estados Unidos não acatou e a SpaceX continuou responsável pelas missões.

A missão Artemis V é mais uma fase do Programa Artemis, iniciado em 2017, cujo objetivo é levar astronautas novamente à Lua, o que não acontece desde a missão Apolo, nos anos 1960 e 1970, durante a Guerra Fria. Agora, o objetivo é explorar o Pólo Sul do satélite natural. O retorno dos astronautas deve acontecer em um veículo construído pela SpaceX, do também bilionário Elon Musk, feito para as missões III e IV do projeto Artemis.