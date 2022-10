Marte teria abrigado um oceano no hemisfério norte, diz estudo

Marte provavelmente teve um oceano no hemisfério norte. É o que mostrou um conjunto de mapas topográficos do planeta apresentados em um estudo publicado recentemente no Journal of Geophysical Research: Planets. De acordo com os pesquisadores, houve um aumento do nível do mar consistente com um clima quente e úmido, e não a paisagem seca e gelada que existe hoje.

O debate sobre a existência de um oceano em Marte é antigo. Usando dados de topografia, pesquisadores conseguiram mostrar evidências de uma linha costeira com acumulação sedimentar significativa, com pelo menos 900 metros de espessura, que cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.

A existência de um oceano desse tamanho significa um maior potencial para a vida, diz Benjamin Cardenas, professor assistente de geociências da Penn State e principal autor da pesquisa: “Também nos fala sobre o clima antigo e sua evolução. Com base nessas descobertas, sabemos que deve ter havido um período em que estava quente o suficiente e a atmosfera era espessa o suficiente para suportar muita água líquida de uma só vez”.

Os cientistas pensaram em Marte em termos de sua estratigrafia e seu registro sedimentar. “Na Terra, mapeamos a história dos cursos d’água observando os sedimentos que são depositados ao longo do tempo”, explica Cárdenas. “Chamamos isso de estratigrafia, a ideia de que a água transporta sedimentos e você pode medir as mudanças na Terra entendendo a maneira como os sedimentos se acumulam. Isso é o que fizemos aqui – mas é Marte.”

Continua após a publicidade