Mapa inédito de Marte é o registro mais próximo da realidade já produzido

A Agência Espacial dos Emirados Árabes (UAE Space Agency), divulgou uma perspectiva inédita de Marte. Com base em mais de 3 mil imagens obtidas pela sonda Hope, que ronda o planeta há mais de dois anos, a agência produziu um mapa múndi do nosso vizinho vermelho. O registro cartográfico revela a visão luminosa mais próxima da realidade já obtida até agora e é todo produzido baseado nas cores naturais do planeta.

De acordo com a agência, a equipe responsável pela produção do mapa reuniu inicialmente imagens obtidas por meio da Emirates Exploration Imager (EXI), uma espécie de câmera anexada à Hope. As imagens selecionadas deram uma dimensão mais ampla dos elementos que constituem a topografia do planeta. Uma ferramenta chamada ArcMap foi utilizada para combinar as fotos, relacionando-as com um conjunto de informações que detalhavam o relevo, a superfície e outras informações pertinentes, de modo a tornar a representação gráfica o mais fiel possível ao real. Mais informações sobre o algoritmo que possibilitou a criação do mapa devem ser compartilhadas em breve em um artigo científico produzido por astrônomos da agência. A expectativa é que a experiência possa ser reproduzida em outros corpos celestes, a partir de imagens obtidas por sondas espaciais diversas, como o telescópio Hubble e o recém lançado Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), da Agência Espacial Europeia.

A sonda Hope foi desenvolvida pela UAE Space Agency para uma missão de registro, recolhendo informações sobre a atmosfera e as variações climáticas de Marte. O principal objetivo é coletar dados sobre o clima diário do planeta durante o período de um ano marciano, que seria o equivalente a 687 dias terrestres. Nesse intervalo, espera-se que a Hope também consiga ampliar as noções que temos sobre as interações que acontecem nas camadas da fina atmosfera que protege o planeta vermelho, bem como sobre as tempestades de poeira que ocorrem em sua superfície. A sonda envia atualizações a cada três meses, e um novo conjunto de dados deve chegar aos astrônomos da agência árabe ainda este mês.