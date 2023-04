Hubble descobre buraco negro ‘às avessas’ que está formando novas estrelas

Os buracos negros sempre são descritos como corpos enigmáticos que capturam tudo o que passa pelo seu caminho, mas um registo recente feito pelo telescópio Hubble desafiou essa ideia comum. A foto inédita mostra o ponto escuro em disparada, criando um rastro de estrelas por onde passa.

O imenso corpo cósmico tem massa equivalente a mais de 20 milhões de sóis e está percorrendo o espaço em uma velocidade muito alta – o suficiente para viajar da Terra à Lua em apenas 14 minutos. O mais curioso, contudo, é que o gigante está deixando um rastro luminoso pelo caminho.

Os astrônomos que descobriram o buraco negro acreditam que ele fazia parte de uma galáxia que estava em um sistema binário, quando os corpos massivos no centro das comunidades estelares se atraem e orbitam um ao redor do outro. Esse sistema, entretanto, teria sido perturbado por uma terceira galáxia, o que fez com que um dos buracos negros supermassivos tenha sido arremessado para longe.

A velocidade é tamanha que, ao invés de absorver os gases dispersos no Universo, ele está movimentando essas nuvens e promovendo a formação de novas estrelas. A pegada brilhante já tem comprimento superior a duas vias-lácteas.

Essa é a primeira vez que esse efeito é observado e, surpreendentemente, a captura foi feita por acaso. As próximas etapas consistirão na observação desse mesmo local com outros telescópios, como o James Webb, para confirmar a presença do buraco negro.

