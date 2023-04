James Webb capta imagem detalhada de Urano e seus anéis

O telescópio James Webb registrou uma imagem extremamente detalhada de Urano, o sétimo planeta mais distante do Sol em nosso sistema. A fotografia mostra a sensibilidade do equipameto, que apresenta de forma clara 11 dos 13 anéis conhecidos do gigante de gelo. Esse nível de detalhe só foi captado por outros dois equipamentos anteriores: a sonda Voyager 2, que passou pelo planeta em 1986, e o Observatório Keck.

A imagem mostra, do lado direito, uma área brilhante conhecida como calota polar. Ela só aparece na região do planeta diretamente voltada para o Sol, durante o verão, e some em outras estações. Na foto, é possível ver uma área dentro da calota ainda mais brilhante. Os cientistas esperam compreender de forma mais clara o funcionamento desse misterioso mecanismo. Outros estudos envolvendo o planeta estão previstos no primeiro ano de operação do telescópio.

A imagem foi feita pela câmera de infravermelho próximo de Webb (NIRCam), com a combinação de dados de dois filtros em 1,4 e 3,0 mícrons, que aparecem em azul e laranja, respectivamente. O planeta exibe uma tonalidade azul na imagem resultante.

O James Webb também registrou várias das 27 luas conhecidas de Urano. Algumas são pequenas e não aparecem nessa resolução da imagem. Mas as seis mais brilhantes estão identificadas.

