Fevereiro de 2024 é o mês mais quente da série histórica no mundo

Fevereiro foi o mês mais cruel de 2024. Segundo o Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) do programa especial europeu, o mês foi o mais quente do mundo já registrado na série histórica. A temperatura média do ar foi de 13,54°C — 0,81°C acima da média de fevereiro de 1991 a 2020 e 0,12°C acima da temperatura do fevereiro mais quente anterior, em 2016. O mês foi 1,77°C mais quente do que uma estimativa da média de fevereiro para 1850-1900, o período de referência pré-industrial.

Este é o nono mês consecutivo mais quente já registrado para o respectivo mês do ano. A temperatura média global dos últimos doze meses (março de 2023 a fevereiro de 2024) é a mais alta já registrada, 0,68°C acima da média de 1991-2020 e 1,56°C acima da média pré-industrial de 1850-1900. A temperatura média global diária foi excepcionalmente elevada durante a primeira metade do mês, atingindo 2°C acima dos níveis de 1850-1900 em quatro dias consecutivos (8-11 de Fevereiro).

“Por mais notável que possa parecer, não é realmente surpreendente, uma vez que o aquecimento contínuo do sistema climático conduz inevitavelmente a novos extremos de temperatura”, disse por meio de nota Carlo Buentempo, diretor C3S. “O clima responde às concentrações reais de gases com efeito de estufa na atmosfera, pelo que, a menos que consigamos estabilizá-los, enfrentaremos inevitavelmente novos recordes de temperatura global e as suas consequências.”

E fora da Europa?

As temperaturas europeias em fevereiro de 2024 situaram-se 3,30°C acima da média do mesmo mês de 1991 a 2020, com temperaturas muito acima da média registadas na Europa Central e Oriental. Fora da Europa, as temperaturas estiveram acima da média no norte da Sibéria, no centro e noroeste da América do Norte, na maior parte da América do Sul, em toda a África e no oeste da Austrália.

O El Niño continuou a enfraquecer no Pacífico equatorial, mas as temperaturas do ar marinho em geral permaneceram num nível invulgarmente elevado.