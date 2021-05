Estudo: Comer frutas e vegetais pode ajudar a reduzir estresse

Uma nova pesquisa, coordenada pela australiana Universidade Edith Cowan, revelou que uma dieta rica em frutas e vegetais pode ajudar a manter os níveis de estresse baixos. O levantamento faz parte do Estudo Australiano de Diabetes, Obesidade e Estilo de Vida.

Ao longo do estudo, informações de mais de 8,6 mil australianos entre 25 e 91 anos foram analisadas. Como resultado, os pesquisadores concluíram que as pessoas que consomem ao menos 470 gramas de frutas e vegetais diariamente apresentam níveis de estresse até 10% menores do que quem ingere 230 gramas ou menos desse tipo de comida.

De acordo com os cientistas envolvidos na pesquisa, trata-se da primeira vez em que se constata a ligação entre o consumo de alimentos saudáveis e o estresse em adultos de diversas faixas etárias distintas.

Em um país onde o estresse é extremamente comum — uma pesquisa da International Stress Management Association de 2019 revelou que o Brasil é um dos países mais afetados por ele no mundo –, conhecer práticas e costumes cotidianos que ajudem a administrá-lo pode ser de grande utilidade.