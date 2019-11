Estar sempre atrasado faz bem para a saúde, indica pesquisa

Segundo um novo estudo da Faculdade de Medicina de Harvard (EUA), publicado na quinta-feira (31), pessoas que costumam estar atrasadas tendem a ser mais felizes do que aquelas que chegam sempre no horário. Como resultado, elas apresentam menores índices de estresse. Por isso, também apresentam problemas cardíacos com menor frequência e, logo, vivem mais.

De acordo com a pesquisa, os atrasados estão acostumados a viver com um senso de calma muito maior do que suas contrapartes apressadas. Por isso, tendem a ser menos nervosos e, portanto, mais felizes.

Em outro trabalho, relacionado a esse estudo, cientistas também de Harvard ofereceram sete dicas para reduzir o estresse. Dormir o suficiente, aprender técnicas de relaxamento, cuidar de si e de seu corpo e estar sempre disposto a pedir ajuda são alguns dos conselhos.

Em um artigo de 2008, outros profissionais da universidade já haviam constatado o poder da mente sobre o corpo. Segundo esse estudo, o exercício do otimismo pode ser uma ótima forma de evitar o desenvolvimento de doenças cardíacas e de pressão alta, por exemplo.