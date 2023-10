Satélites em baixa órbita podem ofuscar telescópios em terra

Atualizado em 2 out 2023, 16h19 - Publicado em 2 out 2023, 16h00

O céu noturno costuma ser um terreno compartilhado. Em noites escuras, longe da poluição luminosa das cidades, é possível enxergar milhares de estrelas, a via láctea e as diversas constelações que protagonizam os horóscopos e uma série de lendas míticas. No entanto, a poluição, tão comum na Terra, também alcançou o espaço. Desde o Sputnik 1, levado a órbita em 1957, satélites artificiais e lixo espacial começaram a fazer parte do repertório dos astrônomos.

Satélites como os da Starlink, do bilionário Elon Musk, formam constelações no céu, levando internet para lugares remotos e inserindo milhares de pessoas nos serviços de comunicação global. Acontece que esse benefício tem um custo, e ele não é apenas financeiro. As constelações de satélite estão ofuscando nossas possibilidades de estudos do espaço e preocupando os pesquisadores.

O advento das constelações artificiais, contendo centenas e até milhares de satélites pode impactar diretamente a forma como olhamos para o espaço, e isso não é mera figura de linguagem. O lançamento do BlueWalker 3, um protótipo para uma constelação de satélites, tornou a questão emergente. Com 64 metros quadrados, ele se tornou o maior satélite comercial em baixa órbita. Também se tornou um dos pontos mais brilhantes no espaço.

Agora, uma equipe internacional de cientistas publicou um artigo na Nature avaliando o impacto do protótipo na astronomia. O BlueWalker foi lançado em setembro de 2022 pela AST SpaceMobile, como o protótipo de um conglomerado de satélite destinado a comunicações móveis. Os cientistas documentaram o brilho do satélite por 130 dias e os dados sugerem que essa característica pode interferir na observação dos fenômenos espaciais. Isso porque satélites tão brilhantes podem produzir rastros em imagens tiradas por telescópios. Esses rastros podem afetar a observação de estrelas e galáxias, tornando necessária a obtenção de imagens adicionais. No entanto, fenômenos transitórios e curtos, como um flash ou a explosão de raios gama podem ser irremediavelmente perdidos.

Além das observações visíveis, o BlueWalker 3 também pode interferir na radioastronomia, já que ele utiliza comprimentos de onda em frequências de rádio próximas às bandas reservadas para radiotelescópios, e as proteções existentes nos observatórios contra esse tipo de interferência podem não ser suficientes. As emissões térmicas do satélite ainda serão estudadas.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores sugerem que estudos mais detalhados devem ser estimulados, a fim de desenvolver estratégias para mitigar o impacto dos satélites existentes e futuros nos estudos do céu. Para eles, embora os satélites cumpram atualmente um papel essencial na melhoria dos sistemas de comunicação, sua interferência nas observações astronômicas podem dificultar o progresso científico e a introdução desses sistemas deve levar em conta seus efeitos secundários sobre os estudos espaciais.

Publicidade

Siga