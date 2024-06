Encontrados os destroços do último barco do explorador Ernest Shackleton

Em 1962, quatro décadas depois de protagonizar uma malsucedida expedição para descobrir os segredos da Antártica, liderada pelo famoso explorador britânico Ernest Shackleton, o navio Quest afundou na costa do Canadá. Agora, 62 anos após ser dado como perdido, ele finalmente foi encontrado.

A embarcação foi a última pertencente a Shackleton e foi localizada com o auxílio de sonares, no último domingo, 9, a 390 metros de profundidade. “Fizemos isso da maneira certa”, disse, em uma palestra, John Geiger, chefe da expedição e diretor executivo da Sociedade Geográfica Canadense, após ironizar empresas privadas americanas que estavam em busca dos destroços. “Não se trata do ego de ninguém, trata-se de contar grandes histórias e celebrar alguns dos melhores atributos humanos.”

Apesar da celebrada descoberta e das ótimas condições da embarcação, os destroços não devem ser recuperados, devido ao alto custo de uma exploração como essa. Em breve, uma veículo remotamente operado deve seguir em direção à costa do Labrador, onde estão os remanescentes do barco, para registro e documentação detalhados

Qual a história do Quest?

O Quest foi originalmente pensado para uma expedição rumo ao Ártico, mas após o recuo do governo canadense em relação a exploração, a viagem foi repensada para se tornar a quarta exploração antártica de Shackleton. Financiada pelo empresário John Quiller Rowett, a missão enfrentou diversos desafios, mas viu seu declínio após a morte do explorador, a bordo da embarcação, quando a tripulação viajava em direção ao sul.

O barco, no entanto, não foi aposentado. Após retornar para a Inglaterra, ele passou a ser utilizado, primeiro em pesquisas no Ártico e, depois, como um barco de navegação local. Em 1962, quando afundou, após chocar em um pedaço de gelo, estava sendo usado em uma viagem de caça de baleias.

Há outros destroços sendo encontrados?

Antes do Quest, os remanescentes de outra embarcação de Shacketon, a Endurance, foi encontrada. A descoberta foi feita em 2022 e ele estava na região Antártica, a 3 mil metros de profundidade.

Neste momento, um outro barco também gera polêmica. Após 300 anos submerso, a Colômbia encontrou, em 2015, os destroços do galeão San José. Considerado o Santo Graal dos Naufrágios, ele carregava uma riqueza estimada em 20 bilhões de dólares e, agora, em meio a disputas com povos indígenas e com a coroa espanhola, começa a ser resgatado pelos colombianos.