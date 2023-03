Emirados Árabes Unidos descobrem mais antigo centro de extração de pérolas

Arqueólogos anunciaram, esta semana, a descoberta do mais antigo centro de extração de pérolas encontrado até hoje, na Ilha de Sinyiah, nos Emirados Árabes Unidos. As escavações foram feitas por pesquisadores locais, italianos e americanos, e revelaram a existência de um sítio arqueológico de 12 hectares que data do século VI.

Embora cidades de extração de pérolas mais velhas já tenham sido mencionadas em documentos históricos, essa é a mais antiga com uma prova física de sua existência – ruínas de casas feitas de pedras marítimas unidas com argamassa onde se reuniam milhares de trabalhadores.

Construídas ainda no período pré-islâmico, as moradias têm diferentes tamanhos, que variam de pequenos quartos até casas amplas e com pátios. De acordo com os pesquisadores, essa diferença sugere a existência de uma estratificação social entre os residentes. As evidências também indicam que os trabalhadores passavam o ano todo na cidade, diferentemente de outros extratores de pérola, cujo ofício era sazonal.

A ilha fica no Umm Al-Qaiwain, um dos estados mais ao norte dos Emirados Árabes Unidos, onde o governo planeja construir um centro turístico. Nesse mesmo local, cerca de 50 quilômetros ao norte de Dubai, foi descoberto recentemente um monastério cristão do mesmo período.

Nas proximidades da cidade também foi encontrado um grande depósito de conchas de ostras, cujos detritos remanescentes podem ser sentidos até hoje sob os pés dos visitantes que andam pela região. O achado é justificado pela raridade das pérolas – apenas uma a cada 10 mil ostras abertas.