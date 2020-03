Descoberto planeta onde chove ferro derretido

De acordo com cientistas, existe um planeta, em um sistema planetário distinto do nosso (isto é, um exoplaneta), onde constantemente chove ferro derretido e as temperaturas alcançam os 2,4 mil graus Celsius. Além disso, os ventos no local ultrapassam os 16 mil quilômetros por hora. O artigo que detalha as condições do planeta foi publicado no último dia 11 na revista científica Nature.

Denominado Wasp-76b, o exoplaneta foi observado com a ajuda de um telescópio no Chile, conhecido como Very Large Telescope. Wasp-76b fica a 640 anos-luz da Terra, e orbita sua estrela a uma distância pequena, o que justifica as altíssimas temperaturas em sua superfície.

A chuva de ferro se deve a um processo complexo. Durante o dia, o ferro presente na camada superficial de Wasp-76b evapora, formando nuvens metálicas no céu. A mudança de temperatura do dia para a noite gera ventos violentos que levam as nuvens ao lado mais frio do planeta, onde o ferro condensa e cai como chuva.

Vale lembrar que mais de 4 mil exoplanetas já foram identificados no universo, o que indica que a diversidade de fenômenos e composições em cada um deles ainda é um mistério.