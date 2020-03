Cientistas da Nasa plantam, pela primeira vez, alface no espaço

Pela primeira vez, astronautas da Nasa conseguiram plantar alface no espaço. A façanha, que já havia sido alcançada por russos, foi descrita em um estudo publicado no mês passado no periódico científico Frontiers in Plant Science.

Na maioria das vezes, a dieta dos astronautas consiste em rações de frutas, nozes, carnes e chocolate. Todos os alimentos são irradiados ou congelados para torná-los viáveis para uma viagem espacial.

Agora, a bordo da Estação Espacial Internacional, os norte-americanos deram um passo importante para melhorar a qualidade nutricional da alimentação dos astronautas em órbita. Além disso, o feito é essencial quando se pensa nas futuras missões espaciais que visarão a conquista de Marte.

Estadias longas no Planeta Vermelho exigiriam a disponibilidade de alimentos saudáveis e frescos, como o alface. Agora, o plantio de diversos vegetais no espaço parece mais próximo do que nunca.

O alface foi cultivado durante 33 a 56 dias entre 2014 e 2016, até que foi consumido por membros da tripulação da Estação Espacial, sem efeitos colaterais. Alguns exemplares do vegetal, enviados à Terra para análise, foram observados em laboratórios. De acordo com os cientistas, os alfaces espaciais eram mais ricos em sódio, potássio, sódio e zinco do que os terrestres. Eles também apresentavam maiores níveis de moléculas que proporcionam efeitos antivirais e anti-inflamatórios.

Os pesquisadores identificaram ainda os 15 gêneros de bactérias mais frequentemente encontrados nas folhas e os 20 gêneros mais comuns nas raízes dos alfaces. A similaridade constatada em comparação com as bactérias encontradas nos vegetais terrestres foi surpreendente, segundo os cientistas.

O próximo passo, de acordo com a Nasa, é testar o plantio de outros vegetais e algumas frutas, como o tomate, no espaço. O desenvolvimento desses projetos pode ser crucial para o futuro da humanidade fora do planeta Terra.