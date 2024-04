Cinco curiosidades sobre o eclipse total no hemisfério norte; acompanhe

O eclipse total do sol ocorre nesta segunda, 8, no hemisfério norte e durará uma hora e 39 minutos. No horário de Brasília, o fenômeno começará às 15h07, na costa do México, e terminará às 16h46, na linha costeira do Canadá. Neste horário, milhões de pessoas que vivem ao longo de um estreito caminho percorrido por essa sombra momentânea podem simplesmente olhar para o céu e vislumbrar o dia transformar-se em crepúsculo, quando a lua encobre a estrela do sistema solar.

São quinze estados americanos, três mexicanos e quatro províncias canadenses, em uma faixa de 13 000 quilômetros de comprimento e 185 quilômetros de extensão. Ainda assim, quem não pode viajar até esses locais, poderá testemunhá-lo de forma indireta. Ou pelo site da Nasa ou pelos endereços de agências de notícias e telescópios. A seguir, veja algumas curiosidades sobre esse fenômeno único, que só poderá ser visto muitas décadas à frente:

Uma parte do sol que normalmente está escondida se revelará

Os eclipses solares permitem vislumbrar a coroa solar – a atmosfera mais externa da estrela que normalmente não é visível aos humanos devido ao brilho do sol.

O sol estará perto de seu máximo solar mais dramático

Durante o eclipse de 2024, o sol estará próximo do “máximo solar”. Esta é a fase mais ativa de um ciclo solar de aproximadamente 11 anos, o que pode levar a uma atividade solar mais proeminente e evidente.

A temperatura vai cair

Quando o sol está bloqueado, a temperatura cai sensivelmente. Durante o último eclipse solar total nos EUA em 2017, o Serviço Meteorológico Nacional registrou que a temperatura caiu até 16 graus Celsius.

A vida selvagem pode agir de forma diferente

Quando o céu de repente fica preto como se fosse noite, animais, cães, gatos e pássaros agem de maneira muito diferente. No eclipse de 2017, os cientistas identificaram que muitas criaturas voadoras começaram a retornar ao solo ou a outros poleiros até 50 minutos antes da totalidade do eclipse.

Haverá uma longa espera pelo próximo eclipse total nos EUA

O próximo eclipse total nos EUA não acontecerá até 30 de março de 2033, quando a totalidade cruzará apenas partes do Alasca. Espera-se que o próximo eclipse nos 48 estados contíguos ocorra em 12 de agosto de 2044, com partes de Montana e Dakota do Norte experimentando a totalidade.