Mesmo abaixo do Equador é possível assistir ao eclipse; saiba como

Na segunda, 8 de abril, um eclipse total do sol poderá ser visto em quinze estados americanos, três mexicanos e quatro províncias canadenses, em uma faixa de 13 000 quilômetros de comprimento e 185 quilômetros de extensão. Se o tempo permitir, e a crer nas previsões parece que vai, milhões de pessoas que vivem ao longo de um estreito caminho que vai da costa do Pacífico do México até ao leste do Canadá podem simplesmente olhar para o céu e vislumbrar o dia transformar-se em crepúsculo, quando a lua encobre a estrela do sistema solar. E aqui vai uma recomendação importante para quem verá tudo ao vivo e em cores: óculos especiais são essenciais para evitar danos aos olhos. O único momento em que se pode descartá-los é durante a totalidade da cobertura ou durante alguns minutos de escuridão total.

É ocorrência rara pelo tamanho de visibilidade. “Vai levar 72 anos para a América do Norte assistir a evento igual a esse”, disse a VEJA Joaquim Costa, chefe da divisão de clima espacial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A Nasa prevê público de 40 milhões de pessoas olhando para cima. Trata-se, portanto, de espetáculo que vai atrair viajantes de olhares curiosos. Ainda assim, quem não pode ir até esses locais, poderá testemunhar o fenômeno de forma indireta. Aqui estão algumas alternativas:

Pela Nasa TV

A partir das 14h, no horário brasileiro, o canal da agência espacial americana fará uma transmissão online a partir de diversas cidades ao longo do caminho da totalidade. Além de vistas do sol pelo telescópio, haverá aparições de cientistas e astronautas da estação espacial. Durante o eclipse, pequenos foguetes serão lançados da Ilha Wallops, na Virgínia, com instrumentos científicos para a ionosfera.

Telescópios

O museu Exploratorium apresentará imagens ao vivo direto de Junction, no estado americano do Texas, e de Torreón, no México. Pesquisadores e estudantes da Universidade do Maine lançarão balões de alta altitude em um experimento que será transmitido ao vivo da estratosfera. O site Time and Date mostrará o sol a partir de diferentes imagens do telescópio. Outro site, o Slooh, transmitirá do Texas e terá uma rede de telescópios parceiros ao longo do caminho.