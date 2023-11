Cientistas detectam oxigênio em Vênus

Investigar outros planetas é uma maneira importante de tentar entender melhor a Terra, o surgimento da vida e a evolução do universo. Apesar da crescente descoberta de exoplanetas, ainda há muito a ser compreendido no sistema solar, o que permite novidades surpreendentes de maneira periódica. A mais recente tem a ver com um dos nossos vizinhos mais próximos. De acordo com pesquisa realizada por cientistas alemães, a atmosfera de Vênus contém oxigênio.

O artigo foi publicado nesta terça-feira, 7, no renomado periódico científico Nature Communications e revela a detecção direta desse componente na atmosfera do planeta. De acordo com os pesquisadores, a forma atômica, ou seja, o oxigênio livre de conexões com outros elementos, é formado na região diurna do Vênus, a partir da quebra do monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono (CO 2 ) que é efetivada pela luz solar.

A detecção, no entanto, não foi feita apenas na região iluminada. Através do fluxo de gases, o oxigênio também chega a parte noturna do planeta, onde interage com outros componentes atmosféricos, dando origem a formas moleculares do elemento, como dioxigênio (O 2 ), CO e CO 2 .

Essa não é a primeira vez que pesquisas sugerem a presença do átomo em Vênus, mas trabalhos anteriores só conseguiram fazer a detecção de maneira indireta e na região escura. A observação direta só foi possível devido ao Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha (SOFIA), um avião utilizado para esse tipo de investigação científica.

O nível de detalhes proporcionados é surpreendente. Os pesquisadores conseguiram detectar o elemento em todos os 17 pontos analisados e observar que o pico de concentração fica a cerca de 100 quilômetros de altura, entre duas camadas diferentes da atmosfera. O novo achado reacende discussões existentes desde a década 1960 sobre a possibilidade de vida nas nuvens que cobrem o planeta, apesar do clima extremo.

O achado foi considerado importante para os pesquisadores. Além de compreender o papel desse elemento no equilíbrio de energia que ocorre entre os gases, de acordo com os autores, em nota, “medições diretas do oxigênio atômico podem melhorar nossa compreensão de por que a atmosfera de Vênus é tão diferente da da Terra.”

Esse é um questionamento antigo. Os dois planetas são vizinhos no sistema solar e têm tamanhos muito parecidos, mas as semelhanças acabam aí. Além de Vênus não ter oceanos, a presença de placas tectônicas é questionada e ele tem uma atmosfera densa em dióxido de carbono, com pressão 90 vezes maior que a da Terra, o que faz com que a temperatura superficial seja muito superior à observada por aqui. Investigações futuras podem ajudar a compreender ainda melhor a extensão dessas disparidades e decifrar suas causas.

