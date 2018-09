Cientistas descobrem novos detalhes sobre a maior extinção da história

Ao longo de sua história, a Terra passou por vários eventos de extinção em massa. Um conhecido exemplo é o acontecimento que acabou com os dinossauros. No entanto, o maior caso de extinção não foi essa. Mas, sim, um que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos e ficou conhecido como “A Extinção do Permiano-Triássico” ou “A Grande Agonia”.