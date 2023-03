Carmen Portinho e Dea Paranhos, pioneiras do urbanismo no Brasil

Em um de seus últimos atos como presidente da República, Jair Bolsonaro sancionou sem vetos, em dezembro do ano passado, a Lei 14.477/22. O texto declara Patrona do Urbanismo no Brasil a engenheira Carmen Velasco Portinho (1903-2001), tia-avó do senador Carlos Portinho (PL-RJ), proponente do projeto de lei original. Sem questionar o mérito do título, Portinho talvez não tenha sido a única mulher a se formar urbanista naquele longínquo 1939, no Rio de Janeiro. A arquiteta Dea Torres Paranhos (1915- 2001), estava na mesma primeira turma do curso da Universidade do Distrito Federal e também obteve o mesmo diploma.

Atribui-se o destaque de Portinho a uma projeção histórica mais estruturada. Em 1945, sugeriu ao então prefeito do Rio de Janeiro a criação de um departamento de habitação popular para sanar a falta de moradias no município. Com o marido, o arquiteto Afonso Reidy (1909-1964), foi responsável por diversos projetos marcantes, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Também fundou, ao lado de Bertha Lutz, Jerônima Mesquita e Stella Guerra Durval, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, associada ao movimento sufragista internacional, que buscava a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres.

A historiadora Camila Belarmino, que trabalha em uma tese de doutorado acerca de 25 arquitetas e urbanistas do Brasil, diz que Portinho foi a primeira engenheira urbanista e Paranhos, a primeira arquiteta e urbanista. Ambas trabalharam juntas no serviço público, primeiro do Distrito Federal e depois do Estado da Guanabara. Também atuaram em prol das conquistas profissionais para suas respectivas categorias e participaram ativamente do movimento feminista. “Eram próximas e estavam sempre juntas”, diz a historiadora.

Portinho estudou na Escola Politécnica do Rio. Paranhos estudou na Escola Nacional de Belas Artes — em sua turma estava Oscar Niemeyer. De 1934 a 1939, elas fazem o curso de urbanismo na Universidade do Distrito Federal, que tem uma curta existência. Era como se fosse um curso de extensão, porque o urbanismo ainda não havia sido incorporado à área de arquitetura no currículo universitário — isso só ocorreria depois da reforma educacional de 1968. “Para valorizar o ofício de arquiteto, o título concedido era o de engenheiro-arquiteto”, explica Belarmino.

No caso de Paranhos, há um componente político importante. A arquiteta e urbanista foi uma forte opositora da ditadura do Estado Novo, representada na figura de Getúlio Vargas. Participou ativamente como uma das organizadoras do I Congresso de Urbanismo no Brasil, em 1941. Também fez parte da União Universitária Feminina, que olhava pelos direitos das estudantes mulheres. Ela brigava para obter recursos para a UUF e conseguir bolsas destinadas às universitárias. Em 1965, foi uma das escolhidas para escrever o livro comemorativo dos 400 anos do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em seus 400 anos.

Paranhos trabalhou como desenhista sob as ordens de Portinho, na Prefeitura do então Distrito Federal. Depois, ela assumiria a função de arquiteta. Mais tarde, trabalharia como funcionária do Estado da Guanabara e integraria a equipe da Superintendência de Urbanização e Saneamento do DF. Foi nesse período que brigou com Lotta Macedo Soares, arquiteta e urbanista autodidata convidada por Carlos Lacerda para projetar o Parque do Flamengo. “Dea rejeitou o projeto porque o considerava elitista”, conta Belarmino.

Intitulado A Mulher na Arquitetura e no Urbanismo: Trajetórias Profissionais entre as décadas de 1910 e 1960 no Rio de Janeiro, o artigo acadêmico de Camila Belarmino falará sobre a inexplicável falta de destaque para essas pioneiras do início do século XX, analisa suas trajetórias e o impacto de seus trabalhos e lutas pessoais. Desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, será publicado no fim do ano e a perspectiva é se transformar em um livro.