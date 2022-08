Buraco de 32 metros surge no norte do Chile e assusta população

Um buraco de 32 metros de diâmetro apareceu no Chile, perto de uma mineradora no norte do país, causando alarme entre os moradores próximos. O sumidouro surgiu nas cercanias da mina de Alcaparrosa, que pertence à mineradora Candelaria, na zona norte de Tierra Amarilla, mais de 800 quilômetros ao norte de Santiago.

Identificada no sábado, a cratera fica a apenas 600 metros de locais povoados e de um centro de saúde. Segundo as autoridades locais, estava com 25 metros quando foi medida pela primeira vez. Agora, está com 32 metros, o que tem preocupado os moradores próximos.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile, vinculado ao Ministério de Mineração, disse no Twitter que enviou especialistas à área para avaliar a situação. O prefeito de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, pediu às autoridades federais que investiguem a origem e as causas do sumidouro e apurem os riscos de que possa voltar a acontecer em outra área da cidade.

SOCAVÓN! Un socavón de aproximadamente 25 metros de diámetro se produjo este sábado en la Mina Alcaparrosa, Tierra Amarilla, #RegiónDeAtacama. Personal de @Sernageomin se constituyó ese mismo día para evaluar la situación y levantar recomendaciones. pic.twitter.com/WfwAwcP9Oc — Sernageomin (@Sernageomin) August 1, 2022

Embora tenham surgido outros, Zúñiga expressou sua preocupação porque o sumidouro “continua a crescer” e os deslizamentos de terra podem ser ouvidos perto do local. “É um medo que sempre tivemos como comunidade, o fato de estarmos cercados por jazidas de mineração” e trabalhos subterrâneos, disse ele à imprensa local.

