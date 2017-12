Asteroide com formato de caveira passará próximo à Terra em 2018

Um asteroide com formato similar ao de uma caveira passará próximo ao planeta Terra em novembro de 2018. A rocha batizada de 2015 TB145 foi descoberta em 2015, quando passou a uma pequena distância do nosso planeta pela última vez. Na ocasião, foi possível observar a sua superfície bem iluminada. Em algumas imagens, por conta do ângulo e das sombras formadas, foi possível ver um crânio humano na rocha espacial.

A Nasa anunciou em outubro de 2015 que o 2015 TB145 passaria em volta da Terra. O asteroide de grandes proporções, com diâmetro de 470 metros, ficou a 499.000 quilômetros de nós, o que equivale a 1,3 vezes a distância média da Lua. O maior ponto de aproximação da rocha com o nosso planeta ocorreu no dia 31 do mesmo mês e por isso, ele ganhou o apelido de Asteroide de Halloween.

De acordo com a agência de notícias científicas espanhola, Sinc, a próxima passagem da rocha não será tão próxima quanto da última vez. A trajetória do asteroide estará a 105 vezes a distância da lua com a terra. Mesmo assim, cientistas da União Internacional Astronômica estarão preparados para descobrir mais dados da rocha durante a sua passagem.