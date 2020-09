As imagens da destruição no Pantanal

Em proporções não antes vistas nos últimos 47 anos, a região do pantanal mato-grossense sofre com queimadas que já fizeram arder 12% de sua extensão. O rastro de destruição afeta duramente o ecossistema da área. Onças, cotias e raposas necessitam do apoio de voluntários para primeiros-socorros e alimentação. O triste cenário na região de Poconé (MT) é causado por um drástico período de seca aliado a incêndios criminosos no entorno. Veja a galeria de imagens capturadas na região:

