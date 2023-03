Arqueólogos descobrem 2 mil cabeças de carneiro mumificadas no Egito

Autoridades egípcias anunciaram neste domingo 26, que mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas foram descobertas no Templo de Ramsés II em Abydos, no sul do Egito, lugar famoso por suas necrópoles.

Arqueólogos da Universidade de Nova York também exumaram outros animais como ovelhas, cães, cabras, vacas, gazelas e mangustos da dinastia ptolomaica, segundo o Ministério de Antiguidades e Turismo.

“Estas descobertas permitirão conhecer melhor o templo de Ramsés II e as atividades que decorreram entre a sua construção – durante a 6ª dinastia do Antigo Império (entre 2.374 e 2.140 a.C.) – e o período ptolomaico (323 a 30 a.C.)”, disse Mostafa Waziri, diretor do Conselho Supremo de Antiguidades, em comunicado.

Na mesma nota, chefe da missão americana, professor Sameh Iskandar explicou que estas cabeças de carneiro serviram como oferendas, o que sugere uma espécie de culto ao faraó Ramsés II, feito muito tempo depois de sua morte. Além das múmias dos animais, a equipe de arqueólogos encontrou indícios de um palácio da 6ª dinastia como estátuas, papiros, restos de árvores centenárias, roupas e sapatos.