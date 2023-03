Anéis estão aquecendo a atmosfera de Saturno

Os anéis são a estrutura mais característica de Saturno e causam admiração desde a sua descoberta, em 1910. Um estudo publicado nesta quinta-feira (30), revelou que essa estrutura influencia o planeta muito além da aparência. Segundo o trabalho, a interação dele com o gigante gasoso está causando um aumento na temperatura das regiões mais altas da atmosfera do astro.

O excesso de radiação ultravioleta despertou a curiosidade dos pesquisadores. Nos anos 1980, quando as sondas Voyager 1 e 2 sobrevoaram o gigante, o fenômeno foi notado pela primeira vez, mas os astrônomos da época atribuíram a temperatura exagerada a uma descalibração dos detectores. Ao perceber, entretanto, que dois outros equipamentos – inclusive o Hubble – indicaram o mesmo fenômeno, Lotfi Ben-Jaffel, o autor principal do novo estudo, decidiu investigar.

Os resultados surpreenderam o pesquisador. Eles sugerem que o aquecimento é provocado por partículas dos anéis que “chovem” no planeta, interagem com os gases e provocam a liberação de energia. Quando a sonda Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, em 2017, ela já havia confirmado que as rochas que orbitam o planeta são constantemente capturadas por ele, mas as consequências disso ainda eram desconhecidas.

Essa é a primeira vez que o fenômeno é observado no sistema solar. Durante os próximos anos, a relação vai ser melhor caracterizada com o objetivo de, no futuro, utilizar esse conhecimento para descobrir anéis escondidos em planetas distantes da nossa vizinhança.

