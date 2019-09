Água de torneira pode causar câncer, aponta estudo

Uma nova pesquisa, publicada no periódico científico Heliyon, apontou que cancerígenos presentes na água da torneira podem aumentar o risco de câncer ao longo da vida de um indivíduo. Segundo o estudo, feito nos Estados Unidos, existem 22 substâncias carcinógenas na água dos Estados Unidos, incluindo arsênio, urânio e rádio.

O levantamento revela que, embora esteja dentro dos padrões exigidos pelas agências sanitárias do país, a água de torneira dos EUA é suficientemente poluída para gerar um risco real de câncer. A pesquisa foi feita com amostras de quase 49 mil sistemas de água do país, que servem cerca de 85% da população americana.

Com base nos resultados encontrados, os cientistas afirmam que, de cada 10 mil habitantes, quatro desenvolverão câncer ao longo da vida por causa dos contaminantes presentes na água. De acordo com os pesquisadores, cabe ao povo exigir uma melhor qualidade desse recurso frente aos órgãos públicos.