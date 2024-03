A nova espécie de mamífero identificada por cientistas no Peru

Uma nova espécie de cervo foi identificada recentemente no Peru, e recebeu o nome de Pudella carlae — o pudu da selva peruana. A descoberta foi feita depois que pesquisadores locais identificaram que os Pudus mephistophiles, conhecidos como pudu pequeno ou do norte, e tidos como a menor espécie de veado do planeta, na verdade são duas espécies distintas, e não apenas uma, como se pensava anteriormente.

O estudo que levou á descoberta foi realizado pelo pesquisador Javier Barrio e colaboradores da Divisão de Mastozoologia do Centro de Ornitologia e Biodiversidade (CORBIDI), que comandaram uma série de análises morfológicas qualitativas e quantitativas e avaliações genéticas nos animais em questão. As análises demonstraram que exemplares historicamente identificados como Pudu mephistopheles estão separados em dois grupos distintos — o Pudella mephistophila, forma típica que habita o norte da depressão de Huancabamba, no Peru, e o novo Pudella carlae, que habita o sul da mesma depressão e é a primeira espécie viva de cervo descrita no século XXI.

Segundo o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Peru (Sernanp), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a espécie é endêmica do Peru, e está registrada em uma série de parques nacionais da região. Em entrevista à BBC News Mundo, o pesquisador Guillermo D’Elía explicou que as principais diferenças entre as espécies que antes eram tidas como um grupo único é a composição corporal e genética — a Pudella carlae, por exemplo, é maior, tem o pelo mais escuro e um formato de orelha distinto.