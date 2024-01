Vítimas de queda de helicóptero são retiradas e investigação avança

Os corpos das quatro vítimas de uma queda de helicóptero na região de Paraibuna (SP) foram retirados da mata neste sábado, 13. Policiais militares e bombeiros localizaram os destroços da aeronave na última sexta-feira, 12, mas as fortes chuvas impediram a remoção dos corpos.

O helicóptero saiu do aeroporto do Campo de Marte na tarde do dia 31 de dezembro e tinha como destino a cidade de Ilhabela, no litoral norte paulista. O piloto fez um pouso na região de Paraibuna e decidiu alterar o trajeto para Ubatuba em razão das condições meteorológicas. A aeronave perdeu contato com a torre de controle e foi localizada a 11 quilômetros de onde havia pousado.

Cassiano Tete Teodoro, o piloto, de 44 anos, Luciana Rodzewics, de 45 anos, Letícia Ayumi Rodzewics, de 20 anos e filha de Luciana, e Raphael Torres, de 41 anos e amigo de Luciana e Letícia, morreram no acidente.

O helicóptero não possuía caixa-preta e a causa do acidente ainda é desconhecida. Os destroços foram localizados em uma região de mata fechada e peritos do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) realizam as análises e estudos que devem embasar as investigações. A Polícia Científica de Paraibuna também colhe informações para a investigação criminal que ocorre na delegacia da região.