Veja Essa: Ailton Krenak, Michelle Bolsonaro e Luís Roberto Barroso

“Eu venho para cá, um espaço da lusofonia, trazendo as línguas indígenas. Torço para que haja uma mudança na ABL e outras diversidades étnicas que temos no Brasil também possam ganhar espaço.”

AILTON KRENAK, primeiro indígena a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras

“E muito cuidado com os versículos que vocês (governo) trazem à existência, assim como Flávio Dino homenageou a operação das joias com Lucas 12:2, querendo fazer chacota com a minha fé.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira dama, reclamando do nome dado pelo ex-ministro Dino — “Lucas 12:2” — a uma operação da PF que vasculhava desvio de joias pelo clã Bolsonaro

“Não participo desse processo de desapreço às Forças Armadas, antes pelo contrário. Porém, é fato que em alguns momentos dos últimos anos houve uma politização indesejada e incompatível com a Constituição.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do STF

“Lidamos hoje com uma mão de obra mal preparada e infeliz.”

ZEINA LATIF, ex-secretária do Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, hoje sócia-diretora da Gibraltar Consulting

Continua após a publicidade

“Sarah nos dá uma ideia de como a inteligência artificial poderá ser utilizada no futuro para melhorar o acesso à informação de saúde de uma forma mais interativa.”

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, diretor-geral da OMS, ao lançar um avatar da organização destinado a facilitar a circulação de informações

“As crianças lá de casa amam legumes. Brócolis é uma coisa que se não tiver eles reclamam. Mas, como comem bem e de tudo, abri brecha para a besteira, que eles comem lá com os amigos da escola. Acho que perdi um pouco o controle.”

TAÍS ARAUJO, mãe de uma filha de 9 anos e um filho de 12 (leia nota sobre Gisele Bündchen na seção Gente)

Continua após a publicidade

“O que quero, cada vez mais, é experimentar coisas que ainda não fiz.”

MICHAEL DOUGLAS, ator, 79 anos

“Você prefere um jantar com Elon Musk ou fraturar o dedo mindinho?”

MARCELO ADNET, humorista, na rede X, de Musk (leia na pág. 22)

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888