Veja Essa: Joe Biden, papa Francisco e Michelle Bolsonaro

“O problema que nossa nação enfrenta não é quão velhos somos, é quão velhas nossas ideias são.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, 81 anos

“Acredito que os mais fortes são aqueles que veem a situação, pensam nas pessoas e têm coragem de levantar a bandeira branca e negociar.”

PAPA FRANCISCO, sugerindo às autoridades da Ucrânia o que fazer contra a agressão da Rússia de Putin

“Eu desejo que o Vaticano evite repetir os erros do passado e apoie a Ucrânia e o seu povo na justa luta por suas vidas.”

DMYTRO KULEBA, ministro ucraniano das Relações Exteriores, ao responder ao pontífice

“As fotos ficaram (quase) ótimas.”

MARINA RUY BARBOSA, atriz, em suas redes sociais

“Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, macetar. Mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, em um encontro do PL em Salvador

“As pautas da direita também merecem respeito, porque foram chanceladas nas urnas.”

CAROLINE DE TONI, deputada federal pelo PL de Santa Catarina, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

“Você perguntaria sobre isso a um artista homem?”

PAULA TOLLER, incomodada com as frequentes questões a respeito de seu corpo e beleza. Ela tem 61 anos

“Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí.”

TARCÍSIO DE FREITAS, governador de São Paulo, após ser denunciado nas Nações Unidas por “operações letais” contra o crime no estado

Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884