Veja Essa: Joe Biden, Daniel Alves e Preta Gil

“Deus salve a rainha.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, ao finalizar um discurso. A frase “God Save the Queen”, popular entre os britânicos, constava no hino do Reino Unido durante os sessenta anos de reinado de Elizabeth II. Como o título e os trechos das canções são adaptados conforme o gênero do monarca, o correto agora é dizer “God Save the King”

“Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Mas eu a perdoo.”

DANIEL ALVES, ex-jogador de futebol, preso desde janeiro em Barcelona, em comentário sem pé nem cabeça, ao tentar condenar a vítima que o acusa de estupro no banheiro de uma badalada casa noturna da cidade catalã

“Haddad convergiu o governo para boas práticas econômicas.”

HENRIQUE MEIRELLES, presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos do presidente Lula

“A autoridade monetária pode ser criticada, mas o que me preocupa nas falas do Lula é a fulanização do processo e as ameaças à independência da instituição.”

GUSTAVO LOYOLA, ex-presidente do Banco Central, a respeito das críticas a Roberto Campos Neto, atual chefe da instituição

“Ninguém quer um algoritmo como chefe.”

MICHAEL SCHRAGE, pesquisador sênior do MIT

“Serei sempre fiel às minhas ideias.”

NOVAK DJOKOVIC, o maior campeão da história do tênis, vencedor de 23 torneios do Grand Slam, ao reafirmar sua tola postura contra a vacinação para combater a Covid-19

“Chega, pelo amor de Deus.”

OLGA SCOLARI, mulher de Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, ao saber que ele treinará o Atlético-MG

“Sou preta, sou gorda, sou bissexual, estou tratando de um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil.”

PRETA GIL, em seu retorno aos palcos no show com o pai e os irmãos, Nós, a Gente

“Não adianta rejuvenescer para os outros e me achar um velho ridículo.”

SIDNEY MAGAL, cantor de 73 anos, ao descartar procedimentos estéticos

“Fiz pousar um avião em Barcelona só para dar um beijo em Gerard.”

SHAKIRA, cantora colombiana, ex-mulher do ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Ela está sendo processada por fraude fiscal na Espanha e precisa provar que, até 2015, não viveu em Barcelona — e o vaivém em aeroportos seria um dos argumentos em sua defesa

“No passado, era comum os diretores de TV fazerem brincadeiras desnecessárias e se aproveitarem de suas posições de poder. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas fiquei sabendo de inúmeras histórias de amigas.”

LETICIA SPILLER, atriz

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847

