Veja Essa: Pep Guardiola, Rui Costa e Anitta

“Honestamente, fiquei mais feliz de ganhar na semana passada do Manchester United. Hoje foi incrivelmente satisfatório, mas eu estou bem.”

PEP GUARDIOLA, treinador do Manchester City, depois de o clube inglês vencer pela primeira vez em sua história a Champions League, em vitória de 1 a 0 contra a Internazionale de Milão, no sábado 10

“Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo.”

RUI COSTA, ministro da Casa Civil, que havia chamado a capital federal de “ilha da fantasia”

“Sonho realizado, andei de metrô.”

ZECA PAGODINHO, que está em turnê pelos Estados Unidos, ao celebrar uma conquista pessoal em Los Angeles

“Isso é uma alienação. Cantor de protesto é americano. Eu fazia música brasileira.”

GERALDO VANDRÉ, 87 anos, autor de um clássico contra a ditadura militar no Brasil, Pra Não Dizer que Não Falei das Flores, lançado em 1968

“Sou apenas uma jogadora normal.”

BIA HADDAD, semifinalista de Roland Garros, agora oficialmente no top 10 do ranking mundial do tênis feminino

“A União Europeia apoia fortemente a agenda ambiental e climática do presidente Lula.”

URSULA VON DER LEYEN, presidente da Comissão Europeia

“Não tem plano B.”

EDNALDO RODRIGUES, presidente da CBF, reafirmando o nome do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, como o único nome em mente para treinar a seleção brasileira de futebol masculino

“Volto quando tiver namorado.”

ANITTA, antes de se apresentar na final da Champions League, ao explicar por que desistira de passar alguns dias de férias na romântica região da Capadócia

“Aquele canhotinho escurinho lá, como é que é o nome dele?”

VANDERLEI LUXEMBURGO, treinador do Corinthians, em comentário racista a respeito do jogador Patrick de Paula, ex-Palmeiras, agora no Botafogo

“Realidade aumentada de 3 500 dólares da Apple vs. realidade aumentada de 20 dólares”

ELON MUSK, da Tesla e Twitter, ao criticar o lançamento da companhia rival. Ele fez o comentário em uma postagem na qual colou uma imagem dos óculos da Apple e um saco de cogumelos supostamente alucinógenos

“Nossa mãe viveu a vida de 100 mulheres.”

BETO e JOÃO LEE, filhos de Rita Lee

“Já fui queimada muitas vezes na fogueira por homenzinhos inseguros, narcisistas e impotentes como você e ainda estou aqui.”

MEGAN FOX, atriz americana, ao criticar um político republicano que a atacara por supostamente fazer os filhos homens usarem roupas femininas

“A gente pensa parecido, mas sou mais político.”

ALEXANDER SOROS, de 37 anos, que acaba de receber do pai, o investidor George Soros, 92 anos, o controle do império financeiro avaliado em 25 bilhões de dólares

“Eu sou um homem inocente. Nunca pensei que fosse possível que algo assim pudesse acontecer a um ex-presidente dos Estados Unidos. Somos um país em rápida e grave decadência.”

DONALD TRUMP, ex-presidente dos Estados Unidos, depois de virar réu em uma investigação federal sobre a posse de documentos confidenciais do governo em sua casa

Publicado em VEJA de 21 de Junho de 2023, edição nº 2846