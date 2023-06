Veja Essa: Caetano Veloso, Rui Costa e Paulo Guedes

“Penso que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a viver na Bahia.”

CAETANO VELOSO, 80 anos, que roda a Europa e o Brasil com o espetáculo Meu Coco

“No auge da depressão, chegava na borda da piscina e não escutava nada, nem o apito.”

ETIENE MEDEIROS, nadadora brasileira, medalha de ouro nos 50 metros nado de costas no campeonato mundial de 2017, realizado em Budapeste

“Vivi minha homossexualidade sem medo e sem culpa.”

JAMES IVORY, de 94 anos, diretor de cinema conhecido por filmes como Retorno a Howards End e Vestígios do Dia

“Eu chamo aquilo (Brasília) de ilha da fantasia. Aquele negócio de colocar a capital longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil.”

RUI COSTA, ministro-chefe da Casa Civil

“A economia sob o Lula ainda está surfando na inércia, está ainda se beneficiando do cofre cheio que eu deixei.”

PAULO GUEDES, o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro

“Poderíamos ter seguido eternamente com os personagens, mas a história empresarial teria de terminar.”

JESSE ARMSTRONG, criador da série Succession, que chegou ao fim depois da quarta temporada

“Se ele for extraditado, será o fim da democracia.”

STELLA MORIS, mulher do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, preso no Reino Unido — os EUA pedem que ele seja julgado e eventualmente condenado em território americano

“Futebol não tem gênero. A nova geração precisa normalizar isso. O futebol é de todos.”

ALEXIA PUTELLAS, campeã da Champions League feminina, considerada a melhor jogadora do mundo

“Ele deveria ter ido ao fundo do poço.”

KIM KARDASHIAN, empresária, influencer etc., arrependida de ter ajudado o ex-marido, o cantor Kanye West

“Sim, 100% que fico.”

CARLO ANCELOTTI, treinador do Real Madrid, que vinha sendo citado como futuro treinador da seleção brasileira

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada.”

PRETA GIL, que faz tratamento contra um tumor no intestino, ao comentar a separação do personal trainer Rodrigo Godoy

“A intolerância está nos tomando e a falta de diálogo impera.”

ADRIANA ESTEVES, atriz que protagoniza a série Os Outros, da Globoplay

Publicado em VEJA de 14 de Junho de 2023, edição nº 2845