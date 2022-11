Veja Essa: Eduardo Leite, Augusto Heleno e Casimiro

“É hora de trabalharmos para construir forças do centro.”

EDUARDO LEITE, governador eleito do Rio Grande do Sul

“Os últimos momentos dele foram um deslumbramento. O estado de afiada consciência e a inesperada completa perda do medo de morrer foram de uma beleza sem fim. Agora, por exemplo, estou aos prantos ao me lembrar das nossas últimas horas.”

FLÁVIA PEDRAS SOARES, designer gráfica, que foi casada durante quinze anos com o humorista, escritor e dramaturgo Jô Soares. Ele, que morreu em 5 de agosto, citava “Flavinha” constante e carinhosamente em seu programa de entrevistas na TV. A família preferiu não revelar a causa da morte de Jô

“O agro está triste, mas é hora de seguir adiante.”

TEREZA CRISTINA, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, eleita senadora pelo PP de Mato Grosso do Sul

“Esse negócio do Lula estar doente, não tá, infelizmente. Infelizmente é mentira.”

AUGUSTO HELENO, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, fazendo comentário estúpido e mal-intencionado a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, derrotado na eleição de outubro

“Espero que as Forças Armadas não participem nunca mais da verificação do processo eleitoral.”

GENERAL CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro

“Não tenho vontade de estar na TV.”

CASIMIRO, fenômeno das lives pela internet

“Não tenho interesse, não sou mosca de padaria.”

SÓSTENES CAVALCANTE, do PL do Rio de Janeiro, líder da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados, ao explicar por que teria recusado um suposto encontro para conversar com o presidente eleito Lula

“Recomendamos a você que desfrute este show da Björk! Por isso, pedimos gentilmente que evite tirar fotos ou gravar vídeos. Isso pode ser uma distração para ela e as pessoas ao redor, prejudicando a apresentação.”

PRODUTORES do show da islandesa antes da apresentação no Primavera Sound, em São Paulo

“Se você está promovendo dor, dizendo coisas que são dolorosas para qualquer comunidade, então eu não respeito. Eu não perdoo.”

LEBRON JAMES, astro da NBA, jogador do Los Angeles Lakers, ao criticar uma postagem antissemita de Kyrie Irving, do Brooklyn Nets

“Van Gogh apoiaria.”

JAMES HARVEY, militante do grupo Stop Oil, que tem atacado obras de arte em nome do respeito ao meio ambiente

“Essa medalha representa toda a minha luta.”

REBECA ANDRADE, ginasta, campeã do mundo do individual geral de ginástica artística em Liverpool, na Inglaterra

“Na primeira vez em que eu dormi na casa da Anitta escapei de uma semissuruba. (…) Começaram a entrar pessoas ali no quarto e a única coisa que eu pensava era: ‘Deus, me tire daqui’.”

GABRIELA PRIOLI, advogada e apresentadora de televisão

“Chacrinha e Hebe norteiam o que se faz hoje na TV.”

FÁTIMA BERNARDES, a nova apresentadora do programa The Voice Brasil

Publicado em VEJA de 16 de novembro de 2022, edição nº 2815