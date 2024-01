Valdemar reitera convite a Carlos Bolsonaro para o comando do PL do Rio

Apesar de aliados próximos verem com alguma incredulidade a possibilidade de a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura do Rio se manter de pé, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reafirmou nesta terça-feira, 30, o nome do ex-diretor-geral da Abin como pré-candidato. E manteve o convite feito ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) para que se filie ao PL e se torne presidente municipal do partido na cidade do Rio. Ramagem e Carlos são alvo de operação da Polícia Federal que investiga espionagem na Agência de Inteligência.

Valdemar disse ainda em suas redes sociais que as operações começaram exatamente um dia depois de Carlos ter ido à sede do partido, no Rio. “Tudo o que está acontecendo é por causa das últimas pesquisas. Quero enfatizar que nosso projeto está mais forte do que nunca e vamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro. O carioca é um povo esclarecido e está assistindo a tudo que acontece no nosso país, sobretudo a perseguição à família Bolsonaro”, diz o post.

Entre integrantes da centro-direita, no estado, no entanto, a aposta é que o nome de Ramagem deverá ser substituído em breve por causa do desgaste causado pelas investigações.

Na manhã desta terça, Carlos Bolsonaro prestou depoimento à PF. Segundo o vereador, sem relação com a investigação que levou à apreensão de celulares e computadores em endereços ligados a ele.

Na última quarta-feira, dia 24 de janeiro, a convite da presidência do PL no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro esteve na sede do Partido. Na ocasião, a direção estadual do PL fez o convite formal para o vereador se filiar ao Partido Liberal e assumir a presidência do… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) January 30, 2024

