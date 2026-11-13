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Tudo o que se sabe sobre a ‘Lei Suzane von Richthofen’ e o documentário da Netflix

Deputados articulam proibir ganhos financeiros com crimes, enquanto produção recém-lançada na plataforma expõe contradições da condenada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 21h47 | Atualizado em 13 nov 2026, 21h54
NASCIMENTO - Suzane von Richthofen, aos 40 anos: primeiro filho
NASCIMENTO - Suzane von Richthofen, aos 40 anos: primeiro filho (Jefferson Coppola/.)
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Tudo o que se sabe sobre a ‘Lei Suzane von Richthofen’ e o documentário da Netflix Priorize VEJA no Google

Batizado informalmente de Lei Suzane von Richthofen, um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados proíbe que condenados obtenham ganhos financeiros com a exploração de seus crimes em filmes, livros, entrevistas ou plataformas digitais. A proposta surgiu após a informação de que a parricida teria recebido 500 mil reais pelo documentário da Netflix, lançado nesta quinta-feira 11.

A iniciativa baseia-se em normas dos Estados Unidos, conhecidas como Son of Sam laws, criadas após os crimes do assassino em série David Berkowitz, o “Filho de Sam”. Pelo texto, os recursos obtidos comercialmente deverão ser destinados às vítimas ou herdeiros, além de reparações por danos morais. Na ausência de vítimas identificáveis, os valores irão para entidades de assistência social. A medida preserva produções de terceiros e a liberdade de expressão.

Qual é a situação judicial da condenada e o valor envolvido?

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A tramitação do projeto ganhou impulso após a notícia de que a condenada teria recebido 500 mil reais para participar da produção audiovisual. Ela foi culpada pelo assassinato de seus pais, Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, ocorrido em 2002. O crime foi cometido em conjunto com Daniel Cravinhos, seu então namorado, e o irmão dele, Christian Cravinhos.

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Quais contradições foram expostas sobre os dias do crime?

Na entrevista recente, a parricida negou a realização de um churrasco de comemoração após o assassinato dos pais, alegando que o cheiro no local tornaria a festa impossível. Em seguida, a delegada que cuidou do caso na época afirma em depoimento no documentário que agentes chegaram na casa para continuar a investigação e encontraram Suzane e outras pessoas vestindo trajes de banho, o que indicaria que ela estaria, sim, fazendo uma festa na piscina da mansão da família. Essa versão é reforçada no livro escrito por Ullisses Campbell, que narra a presença de amigos com som alto e bebidas na data do seu aniversário de 19 anos.

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Como a alegada rigidez dos pais contrasta com os fatos?

Durante o depoimento ao longa-metragem, a criminosa sustentou que vivia sob controle rigoroso dos pais e sem liberdade de ação. Em outros momentos, porém, Suzane fala que chegou a viajar várias vezes pelo Litoral Norte de São Paulo ao lado de Daniel — mentia dizendo que estaria com amigas, mas que a mãe nunca foi atrás de saber se era verdade ou não.

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Qual é o formato da nova produção audiovisual?

Dirigido por Lygia M. A obra reúne imagens de arquivo histórico, análises de especialistas e depoimentos de pessoas ligadas à investigação do crime de 2002.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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