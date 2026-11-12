As 3 principais contradições de Suzane von Richthofen no documentário da Netflix

Estreou na Netflix nesta quinta-feira, 11 de novembro, o documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, e a produção já é a mais vista da plataforma. O filme tem o primeiro depoimento da parricida em dez anos. Suzane foi condenada por matar os pais, Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, junto com seu então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, em 2002. Sua pena inicial foi de 39 anos e 6 meses, mas foi revisada para 34 anos e 4 meses, e o término está previsto para fevereiro de 2038, mas ela cumpre o restante da pena em liberdade. Ela ficou presa cerca de 20 anos.

No documentário, Suzane apresenta diversas contradições sobre o crime que chocou o país, mas três delas se destacam. Confira:

Churrasco após o crime

Suzane nega ter feito um churrasco logo após a morte dos pais no que seria uma “comemoração de liberdade”. Revoltada, ela diz que seria impossível fazer uma festa naquelas condições. “Não existiu nada de churrasco, como você pode imaginar a possibilidade de alguém fazer um churrasco no palco de uma tragédia? Você já sentiu o cheiro de sangue dois, três dias depois? Era cheiro de uma coisa podre. Como que existe a possibilidade de alguém fazer churrasco num ambiente desse?”, questionou a assassina. Em seguida, a delegada que cuidou do caso na época afirmou que eles chegaram na casa para continuar a investigação e encontrou Suzane e outras pessoas vestindo trajes de banho, o que indicaria que ela estaria, sim, fazendo uma festa na piscina da mansão da família e teve um tratamento frio com os policiais, mostrando a casa como alguém mostra um museu. A história do churrasco também é baseada em depoimentos de outros investigadores que relataram isso à imprensa. Além disso, no livro Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ullisses Campbell, consta que ela teria recebido amigos com churrasco, bebidas e som alto no sábado seguinte ao funeral — data que coincidia com seu aniversário de 19 anos, mas o evento foi interrompido pela chegada da polícia.

O termo “matar”

Durante a entrevista, Suzane tenta relativizar a premeditação do crime ao alegar que “a conversa nunca foi nesses termos: ‘matar'”, mesmo tendo planejado o assassinato dos pais durante meses ao lado de Daniel Cravinhos. “Essa palavra não era uma palavra que era usada. ‘Era bom se meus pais não existissem. Era bom se meus pais desaparecessem’. Entendeu? Era essa a conversa. Era sobre isso a conversa”, defende ela, que reforça de que o crime não foi planejado, apenas conversado com “meias-palavras”.

“Pais controladores”

Ao longo da conversa, Suzane alega que os pais eram supercontroladores e que ela não tinha liberdade para fazer nada. Em outros momentos, porém, a criminosa fala que chegou a viajar várias vezes pelo Litoral Norte de São Paulo ao lado de Daniel — mentia dizendo que estaria com amigas, mas que a mãe nunca foi atrás de saber se era verdade ou não; que chegou a financiar um carro para ele e que os pais passaram um mês na Europa, deixando ela sozinha em casa para viver “o melhor mês de sua vida” ao lado do namorado. “Foi um mês de sexo, drogas e rock n’ roll, nunca fui tão feliz”, disse.

O documentário

Com direção de Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o longa também conta com imagens de arquivo e relatos de especialistas e pessoas ligadas ao caso. O lançamento acontece pouco mais de uma década desde a última entrevista dada por Suzane, explorando os desdobramentos da vida da condenada após cumprir parte da pena.

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O caso de Richthofen voltou aos holofotes em outubro de 2025, com o lançamento da minissérie do Prime Video Tremembé, baseada na obra do jornalista Ulisses Campbell. Sucesso em audiência, a produção foi estrelada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane e trouxe novamente à tona alguns dos casos criminais mais famosos do Brasil.

Relembre o caso

Na noite de 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados dentro da própria mansão no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, enquanto dormiam. O casal foi vítima de golpes desferidos com barras de ferro pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

Filha mais velha do casal, Suzane von Richthofen, que tinha 18 anos na época, foi apontada como a responsável por planejar a morte dos pais ao lado do então namorado, Daniel, e do cunhado. Inicialmente, o trio tentou forjar um latrocínio para a polícia, mas uma série de inconsistências nos depoimentos levantaram as suspeitas sobre o caso e, poucos dias após o enterro, o grupo confessou ter orquestrado o crime.

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