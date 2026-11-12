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Brasil

Projeto na Câmara tenta impedir que criminosos como Suzane von Richthofen lucrem com documentários

Proposta do líder do Republicanos prevê que valores recebidos por condenados sejam destinados às vítimas ou a seus familiares

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 08h30 | Atualizado em 12 nov 2026, 10h59
NASCIMENTO - Suzane von Richthofen, aos 40 anos: primeiro filho
NASCIMENTO - Suzane von Richthofen, aos 40 anos: primeiro filho (Jefferson Coppola/.)
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Projeto na Câmara tenta impedir que criminosos como Suzane von Richthofen lucrem com documentários Priorize VEJA no Google

Um projeto de lei em tramitação na Câmara pretende impedir que criminosos condenados pela Justiça lucrem com filmes, documentários, livros e séries sobre os delitos que cometeram. A proposta, de autoria do líder do Republicanos na Casa, Augusto Coutinho (PE), ganhou destaque após a informação de que Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil para participar de um documentário lançado em uma plataforma de streaming.

Condenada pelo assassinato dos próprios pais, em 2002, Suzane dá nome à proposta, apelidada de Lei Suzane von Richthofen. O PL tramita na Comissão de Cultura da Câmara e estabelece a proibição de ganhos financeiros obtidos por condenados com a exploração de seus crimes em produções audiovisuais, entrevistas, palestras, conteúdos digitais ou outras formas de comunicação.

A iniciativa tem como referência legislações adotadas nos Estados Unidos, conhecidas como Son of Sam laws, em alusão ao assassino em série David Berkowitz. As normas americanas buscam impedir que criminosos obtenham benefícios financeiros com a notoriedade de seus delitos.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Pelo texto, caso um condenado receba dinheiro pela exploração comercial de seu crime, a vítima ou seus herdeiros poderão recorrer à Justiça para reivindicar os valores, além de uma indenização por danos morais. A medida poderá ser aplicada independentemente de eventuais reparações já pagas pelos prejuízos decorrentes do delito.

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Nos casos em que não houver vítima identificável, os recursos deverão ser destinados a associações de assistência a vítimas de violência.

O projeto ressalva que a restrição não impedirá a produção, divulgação ou circulação de obras realizadas por terceiros. A proposta também estabelece que sua aplicação deverá respeitar a liberdade de expressão e as atividades intelectual, artística e jornalística, sem possibilidade de censura prévia.

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