Tremor de terra é registrado na região de Tarauacá, no Acre

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registrou um tremor de terra de magnitude 6,8 na escala Richter, na região de Tarauacá, no Acre.

O tremor aconteceu às 14h25 (horário local, 17h25 de Brasília) em uma região remota do estado do Acre, a uma profundidade de 575 quilômetros, e foi qualificado como “sem risco”.

Na cidade de Tarauacá, que fica a 87 quilômetros do local onde o sismo aconteceu, poucas pessoas sentiram o tremor. Na delegacia policial local, a informação é de que não houve registro de danos.

O terremoto também foi sentido com uma intensidade moderada no remoto município peruano de Puerto Esperanza, situado na região amazônica de Ucayali, muito perto da fronteira com o Brasil. Até o momento não foram registrados vítimas nem danos materiais nesta cidade nem em outros pontos da região, segundo reportou o Instituto Nacional de Defesa Civil peruano.

(Com Agência Brasil e EFE)