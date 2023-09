Tom certo de Lula na ONU e os atos obscenos dos alunos de medicina

Em discurso na ONU, o presidente Lula cobrou de países ricos o fim da desigualdade e os avanços para o desenvolvimento sustentável. O presidente também falou sobre a incapacidade do Conselho de Segurança em mediar conflitos, como a Guerra na Ucrânia. Lula discursou por 21 minutos, não quis improvisar e foi aplaudido mais de uma vez no evento. O presidente na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas e a repercussão do caso dos alunos de medicina que fizeram ato obsceno em universidade, em São Paulo, são os temas do Giro VEJA.

