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Toffoli anula provas da Odebrecht contra mais um ex-presidente do Peru

Alejandro Toledo cumpre pena de 20 anos de prisão pela acusação de ter recebido propina da empreiteira

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 16h25 | Atualizado em 27 ago 2026, 16h32
O ministro Dias Toffoli, em sessão do STF
O ministro Dias Toffoli, em sessão do STF (Luiz Silveira/STF)
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Toffoli anula provas da Odebrecht contra mais um ex-presidente do Peru Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou as provas da Odebrecht contra o ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, que está cumprindo pena de 20 anos de prisão pela acusação de ter recebido propina da empreiteira brasileira.

Entretanto, a decisão de Toffoli vale para o Brasil e não será automaticamente aplicada na Justiça peruana.

O ministro do STF já atendeu a um pedido de mesmo teor de outro ex-presidente do país, Ollanta Humala, que também chegou a ser preso, mas teve a sentença anulada no mês passado.

Em 2023, Toffoli determinou a “imprestabilidade” de todos os elementos colhidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, onde eram feitos os registros de propina da Odebrecht.

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Desde então, uma série de investigados, brasileiros e estrangeiros, pedem a extensão dos efeitos dessa decisão.

Foi o que Humala já havia feito, e agora o ministro considerou que a situação de Toledo é idêntica.

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O ministro ressaltou, contudo, que devem ser respeitados “os limites da atuação constitucional e da prestação jurisdicional desta Suprema Corte, sem prejuízo de análise das questões em sede própria e pelas autoridades competentes estrangeiras”.

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