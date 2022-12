Tempos ásperos: as frases acaloradas que causaram barulho em 2023

NOS ESTERTORES DA ERA BOLSONARISTA

“Muitas vezes eu me sinto ali um presidiário sem tornozeleira eletrônica.”

O PRESIDENTE, a respeito da solidão no Palácio da Alvorada

“Não posso ser julgado pelo resto da vida por uma frase infeliz. Sou cristão e tenho uma confissão a fazer: todos os dias, dobro meus joelhos, rezo um pai-nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo.”

EM ENTREVISTA A VEJA, no início de outubro, a respeito de suas estultices misóginas, ao dizer que “fraquejara” por ter tido uma menina depois de quatro filhos homens

“Lá no meu tempo, e isso é história, ou a mulher era professora, ou dona de casa. (…) Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade.”

BOLSONARO, ao comemorar o dia internacional delas, com total falta de sensibilidade

“Outro dia eu falei… ‘a mãe quer que o Joãozinho continue sendo Joãozinho’. Ah, declaração homofóbica… Meu Deus do céu… P…a… Aonde nós iremos? Cedendo para as minorias… As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm de se adequar.”

ELE, de novo, batendo na mesma tecla

“Soltaram os cachorros da homofobia, do machismo, do racismo e do preconceito.”

FAFÁ DE BELÉM, a cantora “oficial” das Diretas Já e da escolha de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em 1985, ao descrever o governo de Jair Bolsonaro

“Bolsonaro era só um personagem, como a Gretchen.”

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora, negando que fosse próxima do presidente, presença contumaz em seu programa nos tempos de deputado federal

“Poucas vezes na nossa história republicana o escritor, o artista, o produtor de cultura foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais.”

GILBERTO GIL, em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras

O VERBATIM DE ANITTA

“Tem homem que não aguenta quando a mulher é independente.”

“Eu não sou nem comunista, nem direita, nem esquerda, nem central, nem de quadro (sic), nem de lado, nem de frente. Eu sou antipalhaçada, babaquice e coisa ruim.”

“Independente do resultado das eleições, ninguém sairia inteiramente vencedor, pois uma nação dividida é uma nação em guerra. Uma nação em guerra é uma nação triste e adoecida.”

A CANTORA: não há assunto que lhe tenha escapado

AS VARIANTES DA PANDEMIA

“Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. (…) Já conseguimos ver a linha de chegada.”

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, o cauteloso diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)

“Não sou contra a vacina, mas sempre defendi a liberdade de escolher o que colocar dentro do meu corpo.”

NOVAK DJOKOVIC, negacionista de raiz, que foi barrado de alguns torneios de tênis durante o ano justamente por não ter se vacinado contra a Covid-19

“Oi, sou Omarion. Um artista, não uma variante. Se passar por mim na rua, não precisa se isolar.”

OMARION, cantor americano, fazendo piada no TikTok com a semelhança entre seu nome e o da mutação ômicron, em janeiro

JUSTIÇA SEJA FEITA

“Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do STF

“Não há mais espaço para ações contra o regime democrático.”

LUIZ FUX, ministro que presidia o STF, ao abrir os trabalhos de 2022, em fevereiro

IDADE JÁ NÃO É DOCUMENTO

“O que acho uma pena é viver num mundo ainda tão machista. O homem completa 60 anos e ninguém se espanta. E ainda falam: ‘Olha como ele está gato, todo grisalho’. Vá tomar banho. É um coroa também, e está tudo bem.”

JULIA LEMMERTZ, atriz de 59 anos

“Eu estou crescendo, gente, e estou com saudade dos meus 10 anos.”

RAYSSA LEAL, ao fazer 14 anos em janeiro

“Gratamente imperfeita em um dia perfeito.”

SHARON STONE, atriz de 64 anos, ao publicar foto de topless em sua conta no Instagram

“Eu acredito que você pode parecer e se sentir incrível e sexy em qualquer idade. Eu realmente não gosto da frase ‘você fica bem aos 40’, ou ‘você fica bem aos 30’, ou ‘você fica bem aos 50’. Que tal apenas ‘você parece bem’?”

JENNIFER LOPEZ, cantora de 53 anos, agora senhora Ben Affleck

ÀS URNAS, CIDADÃOS…

“Não tem necessidade de Carta ao Povo Brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT, em janeiro

“O Alckmin é a contradição a tudo isso que fizemos e pretendemos fazer.”

RUI FALCÃO, deputado federal, ex-presidente do PT, em janeiro

“Entre à direita, mas fora Bolsonaro.”

“Vire à esquerda, mas não essa de goela.”

CIRO GOMES, candidato derrotado à Presidência, emprestando sua voz às instruções do aplicativo de trânsito Waze

“Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando nosso Deus. Vou continuar orando (…) porque, por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi consagrado a demônios… Planalto consagrado a demônios.”

MICHELLE BOLSONARO, em culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte

“Tem aqui na América do Sul parece que uma cabeça de burro que força a gente para o lado esquerdo.”

BOLSONARO, em junho. Os alvos eram Chile, Argentina e Venezuela

“A esquerda tem coração macio, mas miolo mole.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia

“Não gostaria de estar na situação de ter de escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas realmente jamais votaria em Lula.”

MARIO VARGAS LLOSA, escritor peruano Prêmio Nobel de Literatura, dando palpite sobre o Brasil

“Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, nas redes sociais, entre o primeiro e o segundo turno

“O que está em jogo neste país não é paixão política. O que está em jogo é nossa nação. Querem entregar o Brasil para a China.”

SILAS MALAFAIA, o pastor número 1 do governo

DO PAPA FRANCISCO, COM AMOR E SINCERIDADE

“Sabe o que eu preciso para a perna? De tequila.”

“Estar bem informado, ser ajudado a entender as situações com base em dados científicos, e não em notícias falsas, é um direito humano.”

“Sinto falta de andar pelas ruas.”

PAPA FRANCISCO, ao ser flagrado por um repórter, em Roma, em breve visita a uma loja de discos de amigos de longa data

ECOS DO CATAR

“No ano que vem, vou me permitir olhar fora das seleções e ficar com a dona Rose, que é a minha esposa. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar contente com isso.”

TITE, treinador da seleção

“Não vai ter outro Galvão na Globo, eu fazia tudo.”

GALVÃO BUENO, o faz-tudo

“É um objetivo desse ano, vencer com as duas equipes, ganhar tudo com o PSG, ganhar tudo com a seleção brasileira.”

NEYMAR, antes de embarcar para a Copa do Mundo

FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA

“Sou um homem do século XIX. Não sei o que estou fazendo aqui.”

PAULINHO DA VIOLA, um dos mais geniais compositores populares do século XX

“Na linha da vida, os mais velhos vão primeiro. Quando você pega uma inversão da linha da vida, um pai perdendo um filho, é muito duro. Eu jamais poderia imaginar que houvesse uma dor tão grande.”

ABILIO DINIZ, 85 anos, empresário, ao comentar a morte do filho João Paulo Diniz, aos 58 anos

“Joguei ao lado de Pelé e fui entrevistado por Jô Soares. É o que digo quando quero me sentir importante.”

TOSTÃO, craque do tri e cronista esportivo, o rei da modéstia

NÃO AO PRECONCEITO

“Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte.”

LEWIS HAMILTON, piloto de Fórmula 1, reagindo à viralização de uma entrevista de Nelson Piquet em 2021 em que o brasileiro o chama duas vezes de “neguinho”

“Hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, o.k. Pronto.”

RICHARLYSON, comentarista de futebol.

NA PRISÃO DAS REDES SOCIAIS

“Conheço várias pessoas que são youtubers. E elas são escravas, velho!”

MARCOS PASQUIM, ator

“Claro que o que eu posto no Instagram é como me sinto bem. Coloco um filtro, com a câmera de cima, que emagrece horrores, que deixa a bunda mais redondinha.”

DEBORAH SECCO, atriz

